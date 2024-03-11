Kar maskesi takım mesai arkadaşına bıçak çekti! Patronuna götürülen parayı gasp etti

Edinilen bilgiye göre, bir dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E., yüzüne kar maskesi takarak aynı işyerinde çalışan motosikletli kurye E.K.'yi (48) takip edip patronuna teslim etmek için götürdüğü 15 bin lira parayı bıçak çekerek gasp etti.