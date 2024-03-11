Kar maskesi takım mesai arkadaşına bıçak çekti! Patronuna götürülen parayı gasp etti
Samsun'da dönercide çalışan şahıs, yüzüne kar maskesi takıp patronuna götürülen 15 bin lira parayı mesai arkadaşına bıçak çekerek gasp etti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ağbali Caddesi'nde önceki akşam meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E., yüzüne kar maskesi takarak aynı işyerinde çalışan motosikletli kurye E.K.'yi (48) takip edip patronuna teslim etmek için götürdüğü 15 bin lira parayı bıçak çekerek gasp etti.
E.K. feryat edip çevreden yardım istemesi üzerine bekçileri fark eden O.E. motosiklet ile kaçarken elindeki parayı yere atıp kayıplara karıştı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu maskeli soyguncunun O.E. olduğunu tespit etti.
O.E. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu kaçtığı Ordu'nun Fatsa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. O.E. parayı almadığını iddia etti.
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