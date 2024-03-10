10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tepsiden tatlı yerine esrar çıktı! Tatlıcı aracına uyuşturucu baskını

Tepsiden tatlı yerine esrar çıktı! Tatlıcı aracına uyuşturucu baskını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
ABONE OL
Tepsiden tatlı yerine esrar çıktı! Tatlıcı aracına uyuşturucu baskını

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Levent'te şüphelendikleri 2 şahsın tatlıcı aracından yoğun koku gelmesi üzerine yaptığı aramada, tatlı tepsisinde çok miktarda esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklanırken, uyuşturuculara ise el konuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA