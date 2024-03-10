Tatlı tepsisinden çıkan şoke etti!

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Levent'te şüphelendikleri 2 şahsın tatlıcı aracından yoğun koku gelmesi üzerine yaptığı aramada, tatlı tepsisinde çok miktarda esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklanırken, uyuşturuculara ise el konuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN