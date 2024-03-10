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İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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İznik Gölü’nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı

İznik'te 10 yılın ardından ilk defa 25 kiloluk sarı balık ağlara takıldı. Kilosu 150 liradan satılan sarı sazanın büyüklüğü ise çocuğun balığı kucaklamasıyla ortaya çıktı.

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