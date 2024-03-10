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Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharı karla karşıladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharı karla karşıladı

Erzurum'da dün akşam aralıkla başlayan karla karışık yağmur, gece kara dönüştü. Karın ardından belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

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