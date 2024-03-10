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Osmangazi Köprüsü altında balıkçıların av keyfi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Osmangazi Köprüsü altında balıkçıların av keyfi

İstanbul Boğazı'nda av hissini yaşamak isteyen olta balıkçıları, Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nün altını av keyfini yaşıyorlar. Donanımları uygun olanlar, kısa sürede kovalarını doldurmayı başarıyorlar.

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