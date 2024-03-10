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Antalya'da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı motosikletli öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Antalya’da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı motosikletli öldü

Antalya'da Kumluca ilçesinde, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Gülistan A., hayatını kaybetti.

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