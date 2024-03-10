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Kardeşini ölümden vuranı 'uçan tekme' ile kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Kardeşini ölümden vuranı ’uçan tekme’ ile kurtardı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Durmuş Karahan (58), tartıştığı husumetlisi Burak Şarlatan'ı (35) pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olayı gören yaralı Şarlatan'ın ağabeyi, şüpheliyi 'uçan tekme' atarak durdurdu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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