Deprem bölgesinde ilk teravih namazı kılındı

MALATYA

Malatya'da da vatandaşlar teravih namazı için camilere akın etti.

Kernek Karagözlüler Camisi'ni dolduran vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih namazını eda etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, namaz öncesi vatandaşlara ramazan ve orucun önemini anlattı, Gazze'de akan kanın bir an önce durmasını istediklerini söyledi.

Yıldırım, daha sonra vatandaşlara yatsı ve teravih namazlarını kıldırdı.

Teravih namazına yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarda kıldı.

Bazı çocuklar da aileleriyle namaz için saf tuttu.

Öte yandan Darende ilçesindeki Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'ne gelen vatandaşlar da ilk teravih namazını kıldı.

Bu arada 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alması nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen Uçbağlar Mahallesi'ndeki Hüseyin Kölük Camisi'nin yerine kurulan çadırda da teravih namazı kılındı.