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Kartal'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Kartal’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kartal'da kırmızı ışıkta geçen otomobil, karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Maddi hasarla atlatılan kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

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