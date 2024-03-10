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Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılınıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılınıyor

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk teravih namazı eda ediliyor.

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