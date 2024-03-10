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Beyoğlu'nda korku dolu anlar! 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Beyoğlu’nda korku dolu anlar! 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Her iki binada hasar oluştu.

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