Başkentte 232 numara şikayeti! Dikkatsiz şoför yüzünden ölüyordu

SÜREKLİ ŞİKAYET GELİYOR

Canını zor kurtardı Serpil Bulut. Ego Genel Müdürlüğü'nden de şoförden de şikayetçi oldu. Çünkü aynı hatta yaşanan ilk olay değil bu. Hat ile ilgili benzer şikayetler sürekli olarak geliyor.