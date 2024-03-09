Başkentte 232 numara şikayeti! Dikkatsiz şoför yüzünden ölüyordu
Ankara Batıkent'te, '232 numaralı' otobüs hattını kullananlardan son dönemde şikayet üstüne şikayet yağıyor. Sebebi saatinde durağa ulaşamadığı için hız yapan aceleci davranan şoförler. Yaptıkları süratli manevralarla yolcuları isyan ettiriyorlar. 51 yaşındaki Serpil Bulut da, onlardan biri. Otobüsten ineceği sırada şoför aniden fren yapınca talihsiz kadın aracın içinde metrelerce sürüklendi.
Ankara'da 232 numaralı hat vatandaşın belası oldu. Hat üzerine şikayetler sürekli olarak geliyor. Son olarak Serpil Bulut isimli vatandaş dikkatsiz şoför yüzünden canından oluyordu. Ego şoförü ani fren yapınca otobüsün içinde metrelerce sürüklendi. Serpil bulut sol tarafımda morluklar ve ezikler oluştu.
ANİ FREN VE METRELERCE SÜRÜKLENİŞ
51 yaşındaki Serpil Bulut 232 numaralı Ego otobüsüne binmiş, yolculuk sonrası durakta inmek için butona basmıştı. Ancak şoför durmaya niyetli değildi, üstelik durakta yolcu olmasına rağmen yolcuyu son anda fark edip frene basınca Serpil Bulut inmek isterken metrelerce sürüklendi.
KAFADA ŞİŞLİK VE ÖDEM
A Haber konuşan Serpil Bulut, "Ön panelle direk arasında böyle gramofon gibi sürekli katlanarak gidip geldim. Korkunç bir acıydı benim için. küçük bir iç kanama da geçirmişim. Kafamda şişlik ve ödem oldu." ifadelerini kullandı.
SÜREKLİ ŞİKAYET GELİYOR
Canını zor kurtardı Serpil Bulut. Ego Genel Müdürlüğü'nden de şoförden de şikayetçi oldu. Çünkü aynı hatta yaşanan ilk olay değil bu. Hat ile ilgili benzer şikayetler sürekli olarak geliyor.
232 BELASI
232 numaraları otobüs bir buçuk saatte bir geliyor. Geldiğinde de çoğu zaman duraklarda durmuyor. Şoförlerin dikkatsiz tavrından da mahalleli şikayetçi.
Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
- Bastırıp gidiyorlar, Ben geçen gün ileride yakaladım.
- Bazı şoförler kendini bilmiyor.
- Zaten buradan bir 232 geçiyor. O da saat başı geçiyor, kaçırdığınız zaman da çok zorlanıyorsunuz.
- Ani fren yapıyorlar. Hızlı gidiyorlar. Bir de duraklarda bazen durmadıkları da oluyor.
- Herkesin dikkatli olması gerekiyor, onlar daha dikkatli olması gerekiyor, kaç kişinin can sağlığını taşıyor
- Daha dikkatli olmaları gerekiyor. Neticede burası yol boyu, araçlar çok hızlı geçiyor.
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