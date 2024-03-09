09 Mart 2024, Cumartesi
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Başkentte 232 numara şikayeti! Dikkatsiz şoför yüzünden ölüyordu
Ankara Batıkent'te, '232 numaralı' otobüs hattını kullananlardan son dönemde şikayet üstüne şikayet yağıyor. Sebebi saatinde durağa ulaşamadığı için hız yapan aceleci davranan şoförler. Yaptıkları süratli manevralarla yolcuları isyan ettiriyorlar. 51 yaşındaki Serpil Bulut da, onlardan biri. Otobüsten ineceği sırada şoför aniden fren yapınca talihsiz kadın aracın içinde metrelerce sürüklendi.