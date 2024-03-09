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Bartın'da işçi servisleri kaza yaptı! Ölü ve yaralarılar var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Bartın’da işçi servisleri kaza yaptı! Ölü ve yaralarılar var...

Bartın Kurtköy mevkisinde peş peşe Organize Sanayi Bölgesine seyir halinde olan Necmi Gökalp yönetimindeki 74 M 0203 plakalı minibüsle, Erol Arslan yönetimindeki 74 M 0469 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da savrularak devrildi. Feci kazada servis sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan bir kişi hayatını kaybederken 27 kişi yaralandı.

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