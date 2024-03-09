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Arnavutköy'de yabancılara ev kiralayan Çinliye 94 bin 611 lira ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Arnavutköy’de yabancılara ev kiralayan Çinliye 94 bin 611 lira ceza

İstanbul Arnavutköy'de kiraladığı evi yabancı uyruklu şahıslara para karşılığında kiralayan Çinliye 94 bin 622 lira ceza kesildi. Şahsın evde ranza sistemi kurarak kiralama yaptığı öğrenildi.

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