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Ankara'da yoğun kar yağışı! Bazı bölgelerde tipiye döndü...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Ankara’da yoğun kar yağışı! Bazı bölgelerde tipiye döndü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırdı. Şehrin bazı bölgelerinde yer yer tipi görüldü. İşte detaylar...

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