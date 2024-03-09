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Ankara'da yoğun kar yağışı! Bazı bölgelerde tipiye döndü...

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 09:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırdı. Şehrin bazı bölgelerinde yer yer tipi görüldü. İşte detaylar...
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