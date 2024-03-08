Seçil Erzan’dan hakim karşısında Fatih Terim iddiaları: 15 ay boyunca hesabına gelen paraları ona verdim

"BEN O GECE ÖLMEYİ BECEREMEDİM"

Kimden ne kadar para aldığını da tek tek anlatan Seçil Erzan, "Arda Turan bana toplam 10 milyon 736 bin dolar getirdi. 7 milyon 920 bin dolar aldı. Ben daha önce hesap yapmamıştım. Hesapları yaptım bu hesaplar doğrudur. Benim hatırladığım rakamlar bunlar bunun haricinde bir şey varsa Arda getirsin oturup konuşalım. Aklımı oynatacağım, ben bunları hatırlıyorum. Selçuk İnan'ın benim hesabıma göre 1 milyon 350 bin dolar alacağı var. Muslera 1 milyon 200 bin dolar vermişti, 700 bin dolar geri aldı, 500 bin doları kaldı. Buse Terim ve eşinden önce 190 bin dolar sonra 50 bin dolar daha aldım. Bilirkişi raporunda yer alan listeyi yaparken Hüseyin Bey ve Nazlı da yanımda vardı. Ben o gece ölmeyi beceremedim, bana bu listeyi yaptırdılar. Bana o gece 'Milyar dolar da yaz' deselerdi yazardım. Herkes beni arayıp 'Bana şu kadar yaz' diyordu" şeklinde konuştu.