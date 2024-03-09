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Çok sayıda ile kar ve sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji haritaları güncelledi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Çok sayıda ile kar ve sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji haritaları güncelledi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde kar ve sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. 5 günlük hava tahmin haritaları paylaşılırken yağışların İstanbul'u da etkileyeceği görüldü. Peki önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağış ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Başta İstanbul'da etkili olması beklenen yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği görüldü.

DON UYARISI GELDİ

Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Ülkemizin iç ve batı bölgelerinde hafta sonunda sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak; Pazar ve Pazartesi günleri Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri ile Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale il genelinde hafif yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının şehrin yüksek kesimlerinde yer yer sıfırın altına düştüğü görülürken, yağış bazı bölgelerde tipiye neden oldu. Ekiplerin hazır beklediği başkentte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışların sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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