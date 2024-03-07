07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Oy pusulası ilk kez A Haber'de! Neredeyse 1 metre

Oy pusulası ilk kez A Haber'de! Neredeyse 1 metre

YAŞAM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
ABONE OL
Oy pusulası ilk kez A Haber’de! Neredeyse 1 metre

Yerel seçimlere 24 gün kaldı. İşte 31 Mart'ta oy kullanacağımız oy pusulası... Pusulanın boyu neredeyse 1 metre. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.

Yerel seçimlere 24 gün kaldı. Artık oy pusulaları basılmaya başlandı.

İşte 31 Mart'ta oy kullanacağımız oy pusulası...

Pusulanın boyu neredeyse 1 metre. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA OY KULLANACAĞIMIZ PUSULA 1 METRE

İstanbul oy pusulasında 22 parti ve 27 bağımsız aday yer alıyor.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu oy pusulası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait.

İBB'nin oy pusulası en büyük ebat olarak oy pusulası diyebilirim. 97 cm boyunda 1 metreye yakın.

Aslında yasamızda şöyle bir hüküm var siyasi partiler bittikten sonra bağımsız adaylar sağ tarafından altlı üstlü gelmek şekliyle dizayn edilirdi. İstanbul'da bağımsız aday sayısı önce 30'du sonra 27'ye düştü sağ tarafta kağıt boyutundan sığmayacağı için ilk defa geçen seçimde de böyleydi tek sıra halinde pusulanın altına bağımsızlar yerleştirildi.

Bir önceki seçimden farklı olarak pusulada siyasi partinin altına tam denk gelmemesi için bir çalışma yapıldı. Bir de kalın çizgilerle siyasi partiler ve bağımsız adayları ayırmak için buraya yazılarak seçmenin hangi siyasi partiye veya hangi bağımsız adaya oy vereceği kolay anlaşılması için böyle bir dizayn yapıldı.

EN KÜÇÜK OY PUSULASI ŞIRNAK'TA

En küçük olan oy pusulası da Şırnak Uludere'nin Hilal beldesinde tek siyasi parti o da AK Parti katılıyor. Oranın da sadece AK Parti'nin bulunduğu oy pusulası var. O da 4,5 - 5 cm kadar bir oy pusulası var.

Büyükşehir olan illerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyesi olmak üzere 3 pusula artı muhtarlık oy pusulası 4 oy kullanıp aynı zarfa koyup atacak vatandaşlar.

Oy pusulası ilk kez A Haber’de! OY PUSULASI İLK KEZ A HABER'DE!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA