Oy pusulası ilk kez A Haber’de! Neredeyse 1 metre

EN KÜÇÜK OY PUSULASI ŞIRNAK'TA

En küçük olan oy pusulası da Şırnak Uludere'nin Hilal beldesinde tek siyasi parti o da AK Parti katılıyor. Oranın da sadece AK Parti'nin bulunduğu oy pusulası var. O da 4,5 - 5 cm kadar bir oy pusulası var.

Büyükşehir olan illerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyesi olmak üzere 3 pusula artı muhtarlık oy pusulası 4 oy kullanıp aynı zarfa koyup atacak vatandaşlar.