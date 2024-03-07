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Otomobil elektrikli motosikletle çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Otomobil elektrikli motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Burdur'da otomobilin elektrikli motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu Muhammed Mahmud (67) yaşamını yitirdi.

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