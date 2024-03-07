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Oy pusulası ilk kez A Haber'de! Neredeyse 1 metre

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 11:15
Yerel seçimlere 24 gün kaldı. İşte 31 Mart'ta oy kullanacağımız oy pusulası... Pusulanın boyu neredeyse 1 metre. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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