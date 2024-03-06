Ünlü çiftin 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur Porsche ile 5 kişiyi ezdi! Annesiyle birlikte Mısır'a kaçtı yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü korkunç bir olay meydana geldi. Arkadaşlarıyla ATV ile gittiği sırada aracın arızalanması nedeniyle yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Acı'ya Timur Cihantimur kullanımındaki hızla gelen bir araç çarptı. Acı hayatını kaybederken, kazaya karışan lüks aracın sürücüsü olay yerine gelen annesi Eylem Tok ile birlikte İstanbul Havalimanı'na giderek Mısır'a kaçtı. Eylem Tok'un oğlunu bölgeden kaçırmadan önce polis ve ambulansı aramasınlar diye yaralıların telefonlarını da aldığı iddia edildi. Kazaya karışan Timur Cihantimur'un ünlü doktor Bülent Cihantimur'un çocuğu olduğu öğrenildi. Öte yandan oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Tok'tan açıklama geldi. Tok, "Annelik içgüdüsüyle yaptım." dedi. Savcılık olayla ilgili Eylem Tok ve kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkardı.
Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.
Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı.
5 KİŞİ ORMANA SAVRULDU
Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı.
Sabah'ın haberine göre çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. Cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin tedavileri devam ederken, iki kişi taburcu edildi.
Oğuz Murat Acı ise doğup büyüdüğü Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.
"AŞIRI SÜRATLİYDİ"
Kaza sırasında Oğuz Murat Acı ile birlikte olan Kayınbiraderi Süleyman Arslan, o anları anlattı. Arslan, "ATV'ler ile yola çıktık. Orman yolundan Göktürk'e kadar gidip orada yakıt aldık.
Dönüşte benim kullandığım ATV arızalandı. Virajda durmak istemedik, gelen araçların bize çarpmaması için ileri aldık. Biz ATV'nin sorununu çözmeye çalışırken, vefat eden eniştem Oğuz, 'ATV'leri döndürelim, ışığı görsünler bize çarpmasınlar' dedi. Bazı araçlar bizi fark edip yavaşladı. Bize çarpan araç aşırı süratliydi. Aracın ışığını görmemizle aracın kayması bir anda oldu. Aşağı ormanın içine uçmuşum, bana seslendiler. O an toparlanmaya başladım, sonra 'Oğuz yok' dediler.
Onu aradık, ardından ambulanslar geldi, sedye ile onu yukarı çıkardık. Kuzenim aracın altında kalmıştı onu da çıkardık. Diğer arkadaşlarım da yerde yatıyordu. Ben de mecbur ayakta durmak zorundaydım. Arkalarından birlikte gelen bir araç ile kaçmışlar" dedi.
KAN DONDURAN DETAYLAR
Ulaşılan aile yakınları ise şunları söyledi: "Kemerburgaz yolunda emniyet şeritinde ATV araçları arızalanan 5 kişi, ehliyetsiz lise öğrencisi Timur Cihantimur (16) tarafından ezildi. Bir yaşında yavrusu olan Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 kişi de yaralı.
POLİSİ VE AMBULANSI ARAMASIN DİYE YARALILARIN TELEFONLARINI ÇALMIŞ
Katil çocuk olay yerinden kaçıyor ve hatta annesi Eylem Tok kaza yerine gelip mağdur kişilerin cep telefonlarını bile topluyor. Katil çocuk ve anne herkesi ölüme terk ediyorlar. Hemen ardından aile, çocuğu alıp yurt dışına götürüyor." ifadelerini kullandı.
BABASI ÜNLÜ ESTETİKÇİ ÇIKTI
Kazada hayatını kaybeden Acı toprağa verilirken, kaçan sürücü hakkında önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada kazayı yapan sürücünün yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur olduğu ortaya çıktı.
OĞLUYLA AYNI GECE MISIR'A KAÇTI
Polisin yaptığı çalışmalarda şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda, kaza sonrası olay yerine gelen yazar Eylem Tok, kaza yapan oğlunu alarak olay yerinden kaçırdı. Olaydan sonra İstanbul Havalimanı'na giden anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur ile saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı.
İşlemlerin ardından anne Eylem Tok ile oğlu 04.30 sıralarında yurt dışına çıkarak Mısır'a gittikleri ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediyor.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Mısır'a kaçan Eylem Tok ve kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
EYLEM TOK ÖZÜR DİLEDİ: ANNELİK İÇGÜDÜSÜYLE YAPTIM
Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'yi Mısır'a kaçırdığı ortaya çıkan annesi yazar Eylem Tok açıklama yaptı.
Tok tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, "Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi? Başına bir şey gelir mi? Diye. Ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki; bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık" dedi.
"İNSANLARIN TELEFONLARINI TOPLAMADIM"
Açıklamasında telefonları topladığı yönündeki iddialara da yanıt veren Tok, "Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
BİR HAFTA ÖNCE SERGİSİNİ AÇMIŞTI
Yazar Eylem Tok bir hafta önce "O An" adlı sergisi açılışında konuşmuştu. Serginin açılışında bir konuşma yapan Eylem Tok; "Bu sergi sadece sanatı ve estetiği değil, ruhun derinliklerine doğru bir yolculuğu da temsil ediyor.
Her bir eser bir anın, duygunun ve düşüncenin izini sürüyor, izleyiciyi iç dünyasını keşfetmeye çağırıyor" demişti.
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