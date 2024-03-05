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Turkuvaz Medya'dan Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2024
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Turkuvaz Medya’dan Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak

Turkuvaz Medya, 6 Mart 2024 Çarşamba günü (yarın) Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirveye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak.

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