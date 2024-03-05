İzmir'de hayat duracak! CHP'li Tunç Soyer sözünü tutmadı işçiler kazan kaldırdı
İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in verdiği sözleri tutmamasının ardından önce Belediye İş sonra ise DİSK kazan kaldırdı. Şehirde yaşanan kriz nedeniyle işçiler iş bırakma kararı aldı. Şehir genelinde 2500 otobüs şoförü kontak kapatırken, akşam saatlerinde işinden evine dönmek isteyen İzmirliler yollarda kalacak.
Önce Belediye İş şimdi de DİSK kazan kaldırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işçilere verdiği sözleri tutmayınca ortalık karıştı. Sabah toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle iş bırakan 250 İZULAŞ şoförünün ardından şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası iş bırakma kararı aldı. Alınan karara göre bugün saat 16.00'da İzmir'de hayat duracak. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 2 bin 500 otobüs şoförü öğleden sonra kontak kapatacak. Otobüsler çalışmayınca milyonlarca İzmirli işyerlerinden evlerine dönemeyecek. Otobüs duraklarında yığılmalar yaşanırken kent içi yolcu akışı kelimenin tam anlamıyla çökme noktasına gelecek.
ÖNCE BELEDİYE İŞ ŞİMDİ DE DİSK
Belediye İş Sendikasından sonra şimdi de DİSK'e bağlı genel iş sendikası işi bırakacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in işçilere verdiği sözü tutmamasının faturasını İzmirli ödeyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası bugün saat 16.00'dan itibaren kent genelinde ulaşımın can damarını oluşturan ESHOT Otobüslerini sefere çıkarmayacak. İZELMAN şirketinde çalışan 2 bin 500 otobüs şoförü öğleden sonra kontak kapatacak. Durum böyle olunca milyonlarca İzmirli akşam iş çıkışı evine gidemeyecek.
HAYAT DURACAK
AHaber'in edindiği bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası yöneticilerini çağırarak 7 Mart'ta yatırılması öngörülen İZELMAN Şirketinde çalışan 7 bin 500 işçinin ikramiye ve yemek kartlarının zamanında yatırılamayacağını söyledi. Bunun üzerine yönetim kurulu üyelerini olağanüstü toplantıya çağıran sendika 5 Mart 2024 Salı günü saat 16.00'dan itibaren iş bırakma kararı aldı. AHaber'e konuşan sendika yetkilileri "Eğer 7 Mart'ta ikramiye ve yemek kartları yatmazsa üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağız. İzmir'de hayat duracak." dedi.
BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK
Sendikanın saat 16.00'da Basmane'deki sendika binası önünde basın açıklaması yapacak. DİSK'e bağılı Genel İş Sendikası 1 ve 3 Nolu şubeler ikramiyeler ve gıda kartları yatırılmadığı sürece sürekli eylem kararı alacak. Karar düzenlenecek basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılacak.
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