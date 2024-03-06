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Hatay'da kaçak 18 araca el konuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Hatay’da kaçak 18 araca el konuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören araçların bilgilerini kopyalanarak dolandırıcılık yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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