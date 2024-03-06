Siirt’te şap alarmı! Ekipler harekete geçti

Siirt'te bir hayvanda şap hastalığının tespit edilmesi üzerine hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Doğan Mahallesi'nde bir hayvanda şap hastalığı görülmesi sonrasında Siirt Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından tedbir alındığı bildirildi.