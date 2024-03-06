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Aydın Efeler'de halk otobüsü devrildi: 28 yaralı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Aydın Efeler’de halk otobüsü devrildi: 28 yaralı

Son dakika haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 09 M 0385 plakalı özel halk otobüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi varyantında refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ile polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, çoğu üniversite öğrencisi 28 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da kaza yerinde incelemede bulundu.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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