Kocaeli’de hareketli dakikalar! Türkiye şampiyonu boksör tabancayla vuruldu

"BANA DA 2 EL SIKTI"

Dehşet anlarını anlatan Yunus N.'nin yakını, "'Dünyayı başına zindan ederim, bunları yok ederim burası ya bana kalacak ya da onlara kalacak' diyordu. Evde oturuyordum misafirimi yolcu ettim ardından bir ses geldi koşup geldik. Yeğenime sıkmış. 'Sen hayırdır tehdit edip, çocuklara sıkıyorsun' dedim, bana da 2 el sıktı. Dolmuşun arkasına kaçtım" dedi.