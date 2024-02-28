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Güneşe veda sağanak yağışa yeniden merhaba! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Güneşe veda sağanak yağışa yeniden merhaba! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiği görüldü. Özellikle İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağışın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. İşte İstanbul Ankara ve İzmir güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

O illere sağanak yağış geliyor O İLLERE SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

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