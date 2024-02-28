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Beykoz'da fabrika alev alev yanıyor! Bölgede kırmızı alarm

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Beykoz’da fabrika alev alev yanıyor! Bölgede kırmızı alarm

Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, saat 16.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

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