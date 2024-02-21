Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Çok sayıda ili etkisi altına alacak...

BUZLANMA VE DON'A DİKKAT

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.