Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Çok sayıda ili etkisi altına alacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu güncellenirken yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Başta İstanbul çevresini etkisi altına alacak olan sağanak yağışın yeni haftaya kadar sürmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON'A DİKKAT
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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