İlk sahur ne zaman, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı ilk sahur ve iftar vakitleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. Samsun...

Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca kişi tarafından merak edilen "İlk sahur ne zaman?" sorusu gündeme gelmeye başladı. İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan ve heyecanla beklenen Ramazan-ı Şerif bu sene mart ayında başlayacak. Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak adlandırılıyor ve birçok kişi için ibadetlerini artırmak, manevi huzur bulmak ve yardımlaşma duygularını pekiştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor. İlk orucun ne zaman tutulacağına dair merak edenler, imsakiye üzerinden il il sahur saatlerini ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler.