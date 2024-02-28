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İlk sahur ne zaman, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı ilk sahur ve iftar vakitleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. Samsun...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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İlk sahur ne zaman, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı ilk sahur ve iftar vakitleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. Samsun...

2024 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, insanlar ilk sahurun ne zaman ve saat kaçta olacağını merak ediyorlar. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu, bu önemli bilgileri "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde paylaştı. Buna göre, 2024 Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Peki ilk sahur ne zaman, hangi tarihte?

Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca kişi tarafından merak edilen "İlk sahur ne zaman?" sorusu gündeme gelmeye başladı. İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan ve heyecanla beklenen Ramazan-ı Şerif bu sene mart ayında başlayacak. Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak adlandırılıyor ve birçok kişi için ibadetlerini artırmak, manevi huzur bulmak ve yardımlaşma duygularını pekiştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor. İlk orucun ne zaman tutulacağına dair merak edenler, imsakiye üzerinden il il sahur saatlerini ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler.

İLK ORUÇ VE SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü, ilk orucun tutulacağı gün 11 Mart Pazartesi olacak. Bu sebeple de ilk sahura 10 Mart Pazar'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

İlk oruç 11 Mart'ta tutulacak. Teravih namazına bir gece öncesinden başlanıyor. Yani bu durumda ilk teravih 10 Mart 2024 Pazar akşamı kılınacak.

2024 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.

Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.

2024 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 11 Mart 2024 tarihinde ilk imsak 05:51 olacak.

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