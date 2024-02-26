Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı vatandaş yine yollarda kaldı! Ekrem İmamoğlu’na isyan

"UYUMAYA DEVAM ET BAŞKAN"

İnsan selinin yaşandığı otobüs durağını çeken bir vatandaş İmamoğlu'na isyan etti. Davutpaşa metro durağından video çeken vatandaş "Şuan Davutpaşa metro istasyonundayız. Burada bir keşmekeş var. Gördüğünüz gibi metrolar çalışmıyor. Saatlerdir böyle. Oy verdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya yaptıkları bu. Rezilliği görsün. Kendisi uyuyordur şuan. Uyumaya devam et başkan. Rezilliğini izle" diye tepki gösterdi.