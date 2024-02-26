26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Vatandaşlardan sevgi seli

Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Vatandaşlardan sevgi seli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Vatandaşlardan sevgi seli

Başkan Erdoğan'ın 70. yaş günü nedeniyle Kısıklı'daki evinin önünde toplanan vatandaşlar, sürpriz doğum günü kutlamasında bulundu. Erdoğan da basın mensupları ve vatandaşlara çikolata ikram etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşlar, doğum günü dolayısıyla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

"Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"nin açılış törenine gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, evinin yakınında doğum gününü kutlamak için bekleyenleri görünce konvoyunu durdurdu.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, aracından inen Erdoğan'a üzerinde kendisinin resmi ile Türk bayrağının yer aldığı pastayı takdim etti.

Kendisini bekleyenlere teşekkür eden Erdoğan, basın mensuplarına ve vatandaşlara çikolata ikram etti.

"Dün de bugün de yarın da seninleyiz, doğum günün kutlu olsun Reis" ve "İyi ki doğdun Reis, gençlik her daim seninle" yazılı pankartların açıldığı pastanenin önünde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra aracına bindi.

Aracına yaklaşan bir vatandaşla konuşan Erdoğan, daha sonra açılış törenine gitmek üzere buradan ayrıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA