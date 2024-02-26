2024 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Ramazan pidesinin fiyatı bu yıl ne kadar yükseldi? İşte yeni fiyatlar…
2024 Ramazan pidesi fiyatı açıkladı. Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl 300 Gram ramazan pidesi 18 TL’den satışa sunulacağını açıkladı. İşte detaylar…
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Ramazan ayına az bir düre kala Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı 2024 yılı Ramazan ayı pide fiyatlarını açıkladı. Türkiye'nin hiçbir yerinde KG fiyatı 60 liranın üzerine çıkmayacağını açıklan Balcı, 2023 yılına oranla yüzde 80 artış olacağını açıkladı. İşte 2024 Ramazan pidesi fiyatı…
2024 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?
300 Gram ramazan pidesi bu yıl 18 TL'den 250 gram pide, 15 TL'den satışa sunulacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde 60 liranın üzerinde olmayacak Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı;
"2023 yılında Ramazan pidesi kilogram fiyatı 33,5 Liraydı. Bu sene azami kilogram fiyatı 60 TL olacak. Bu sene yüzde 80 artış olacak. Ankara'da 250 gram pide 15 liradan satılacak. İstanbul'da da 15 liradan satılacak. Ekmeğin ocak ayında kilogram azami fiyatı 50 Liraydı. Ekmekteki artış yüzde 14 ile sınırlı kaldı." şeklinde açıklamada bulundu.
RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ
Ramazan pidesi, Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve evde yapımı oldukça keyiflidir. İşte evde Ramazan pidesi yapmak için bir tarif:
Ramazan pidesi malzemeleri:
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 yemek kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
3-4 su bardağı un (hamurun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz)
2 yemek kaşığı zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı
Üzeri için susam ve çörek otu
Ramazan pidesi yapılışı:
Mayalama Aşaması:
Ilık süt ve suyu bir kaba alın.
Üzerine kuru mayayı ve şekeri ekleyin, karıştırın.
Bu karışımı 10-15 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
Ramazan pidesinin hamurun hazırlanması:
Mayalı karışıma tuz ve yavaşça unu ekleyerek hamuru yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamında olmalı, yapışkan değil ama yumuşak.
Hamura zeytinyağı veya eritilmiş tereyağını ekleyin ve birkaç dakika daha yoğurun.
Hamuru, üzerini örtüp ılık bir yerde yaklaşık 1 saat kadar mayalandırın.
Şekillendirme ve Pişirme:
Mayalanan hamuru hafif unlanmış bir yüzeye alın.
Hamuru iki eşit parçaya bölün ve her birini yuvarlak pide şekli vererek açın.
Pidelerin üzerine elinizle hafif bastırarak geleneksel desenler oluşturun.
Üzerlerine su sürerek susam ve çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, pideler altın kahverengi olana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Pişen pideleri fırından çıkarın ve birkaç dakika dinlendirin. Sıcak ya da ılık olarak servis yapın.
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