2024 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Ramazan pidesinin fiyatı bu yıl ne kadar yükseldi? İşte yeni fiyatlar…

Şekillendirme ve Pişirme:

Mayalanan hamuru hafif unlanmış bir yüzeye alın.

Hamuru iki eşit parçaya bölün ve her birini yuvarlak pide şekli vererek açın.

Pidelerin üzerine elinizle hafif bastırarak geleneksel desenler oluşturun.

Üzerlerine su sürerek susam ve çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, pideler altın kahverengi olana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Pişen pideleri fırından çıkarın ve birkaç dakika dinlendirin. Sıcak ya da ılık olarak servis yapın.