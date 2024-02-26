Başkan Erdoğan'a Kısıklı'da doğum günü sürprizi! Vatandaşlardan sevgi seli

Başkan Erdoğan'ın 70. yaş günü nedeniyle Kısıklı'daki evinin önünde toplanan vatandaşlar, sürpriz doğum günü kutlamasında bulundu. Erdoğan da basın mensupları ve vatandaşlara çikolata ikram etti.

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