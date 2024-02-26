Kocaeli’de otobüste taciz iddiası! 14 yaşındaki kıza bunları söyledi babasından dayağı yedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsünde bir kişi, otobüste kızını taciz ettiği iddia edilen şahıs ile kavga etti. Darp sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı, baba ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.





Olay, bu sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Doktor Sadık Ahmet Üst Geçidi mevkii Gölcük istikametindeki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (45) kızı H.B. (14) ile 710 hat numaralı belediye otobüsüne bindi. M.B. kızını taciz ettiği iddiasıyla H.G. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma otobüsün dışına taşarken, kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ikiliyi ayırırken, H.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.B. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.