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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili ülke genelinde idrak edildi! Camiler doldu taştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili ülke genelinde idrak edildi! Camiler doldu taştı

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili ülke genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Kandil münasebetiyle camiler de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında, ilahiler okundu, dua edildi. İşte kare kare o anlar...

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili yurt genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.


ANKARA
Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Camideki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de kandil dolayısıyla camiye gelenlere ikramlarda bulundu.

EDİRNE
Edirne'de Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.

KIRKLARELİ
Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir tarafından vaaz verildi.

Özdemir, kandillerin duaların kabulü ve günahların affedilmesi umuduyla dolu geceler olduğunu söyledi.

Çıkışta vatandaşlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kandil simidi dağıtıldı.

TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

ADANA
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.

MERSİN
Mersin'de de Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Toroslar ilçesi Halkkent Emir Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından şehitler ve Filistin için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

HATAY
Hatay'da Berat Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi.

İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

OSMANİYE
Osmaniye'de Berat Kandili münasebetiyle Bülbül Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında, ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BURSA
Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.

Yatsı namaz sonrası cemaate kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ellerin semaya açıldığı gece: Berat Gecesi!

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