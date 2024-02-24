İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
YAŞAM ahaber.com.tr
İzmir açıklarında 71'i çocuk 154 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bottaki 31'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik, Karaburun açıklarında da 40'ı çocuk 98 düzensiz göçmeni yakaladı. Menderes ve Çeşme açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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