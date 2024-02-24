İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Karaburun açıklarında da 40'ı çocuk 98 düzensiz göçmeni yakaladı. Menderes ve Çeşme açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.