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Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2024 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
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Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde gece saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.02.25 05:35:23 35.4590 27.2560 4.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.25 04:56:57 35.9757 25.2597 84.7 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.25 04:40:56 38.4565 37.5272 9.8 -.- 1.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.25 04:30:20 40.2732 27.0360 10.1 -.- 1.7 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.25 04:23:33 37.1510 36.9620 7.2 -.- 1.8 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.25 04:08:56 38.0225 37.5737 5.0 -.- 2.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.25 03:36:46 38.3105 38.7495 5.0 -.- 2.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.02.25 03:22:15 37.8263 36.1958 5.0 -.- 2.0 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.25 03:09:01 37.1540 36.9303 4.4 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.25 02:43:37 37.4490 36.9967 7.9 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.25 02:25:59 37.8472 36.1772 15.8 -.- 1.4 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.25 01:59:01 38.6925 25.5315 21.5 -.- 4.4 4.3 EGE DENIZI İlksel


2024.02.25 01:13:15 38.5668 39.4497 5.4 -.- 2.1 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2024.02.25 00:59:33 37.0220 27.6808 8.3 -.- 3.2 3.2 MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.02.25 00:47:08 39.4662 29.1863 10.6 -.- 1.0 -.- CAYIRKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.02.25 00:32:21 40.6063 28.8643 9.2 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

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