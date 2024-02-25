Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde gece saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.02.25 05:35:23 35.4590 27.2560 4.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.25 04:56:57 35.9757 25.2597 84.7 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.25 04:40:56 38.4565 37.5272 9.8 -.- 1.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.25 04:30:20 40.2732 27.0360 10.1 -.- 1.7 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.25 04:23:33 37.1510 36.9620 7.2 -.- 1.8 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.25 04:08:56 38.0225 37.5737 5.0 -.- 2.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.25 03:36:46 38.3105 38.7495 5.0 -.- 2.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.02.25 03:22:15 37.8263 36.1958 5.0 -.- 2.0 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.25 03:09:01 37.1540 36.9303 4.4 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.25 02:43:37 37.4490 36.9967 7.9 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.25 02:25:59 37.8472 36.1772 15.8 -.- 1.4 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.25 01:59:01 38.6925 25.5315 21.5 -.- 4.4 4.3 EGE DENIZI İlksel
2024.02.25 01:13:15 38.5668 39.4497 5.4 -.- 2.1 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2024.02.25 00:59:33 37.0220 27.6808 8.3 -.- 3.2 3.2 MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.02.25 00:47:08 39.4662 29.1863 10.6 -.- 1.0 -.- CAYIRKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.02.25 00:32:21 40.6063 28.8643 9.2 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
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