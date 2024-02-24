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Ellerin semaya açıldığı gece: Berat Gecesi! Bu mübarek gece nasıl idrak edilmeli?

DİN ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Ellerin semaya açıldığı gece: Berat Gecesi! Bu mübarek gece nasıl idrak edilmeli?

Bugün İslam aleminin dualarla, ibadetlerle geçirdiği Berat Gecesi. Peki bu güzel gecenin anlamı ne? A Haber muhabiri Murat Dada ve konuğu İstanbul Müftü Yardımcı İsa Aktaş mübarek gecenin nasıl idrak edilmesi gerektiğine dair detayları aktardı.

Şaban ayının 15. gecesi ihya edilen Berat Kandili, Müslümanlar için son derece kıymetli olan mübarek gecelerden biridir. Berat Gecesi, Yüce Allah'ın (CC) rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği, duaların kabul edildiği özel bir zaman dilimidir. Bu anlamlı geceyi değerlendirmek isteyen müminler, ellerini semaya açarak dualarını eksik etmezler, günahlarından tövbe ederler ve ibadetlerini yoğunlaştırarak bu kutsal zaman dilimini en verimli şekilde geçirmeye çalışırlar.

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecenin ehemmiyetini şu şekilde açıklamıştır:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990)

Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Ellerin semaya açılacağı, duaların edileceği, ibadetlerle geçecek olan bu mübarek gecede Kur'an'dan sureler okunacak. Peki Berat Gecesinin anlamı nedir? Müslüman alemi bu geceyi nasıl idrak edeceğine dair detayları İstanbul Müftü Yardımcı İsa Aktaş anlattı.

İsa Aktaş İstanbul Müftü Yardımcı

Berat önemli bir gece çünkü Allah'ın Resulü Hadis-i Şeriflerin de beş geceden bahseder o geceden yapılan ibadetler kabul olunur, asla ret olunmaz ve o geceden bir tanesi de mübarek Berat Gecesidir.

Berat, Beraat sözünün kısaltılmış halidir. Kelime anlamı da suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Buna göre de Berat Gecesi dini anlamda günahlardan kurtuluş demektir.

Berat gecesine milletimizin önem vermesinin birinci nedeni Ramazan'a hazırlık olmasıdır ve de bu gece Allah'ın Resulü diyor ki "Şaban'ın 15. Gecesi yani Berat gecesi olduğu zaman Allah (CC) rahmetli ile gök semasına tecelli eder ve Müslüman alemini bağışlar."

Allah'ın Resulü diyor ki güneş battıktan sonra Allah rahmeti ile yer yüzüne tecelli edecek tanyeli ağarıncaya kadar Allah (CC) yok mu benden rahmet isteyen diyecek. Bize düşen de bu geceyi değerlendirmektir. Çokça dua ve tövbe etmemiz aynı zamanda namaz kılmamız ve Kur'an-ı Kerim okumamız lazım. Bütün Müslüman Alemi'nin Berat gecesi mübarek olsun.

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