Ellerin semaya açıldığı gece: Berat Gecesi! Bu mübarek gece nasıl idrak edilmeli?

Berat gecesine milletimizin önem vermesinin birinci nedeni Ramazan'a hazırlık olmasıdır ve de bu gece Allah'ın Resulü diyor ki "Şaban'ın 15. Gecesi yani Berat gecesi olduğu zaman Allah (CC) rahmetli ile gök semasına tecelli eder ve Müslüman alemini bağışlar."

Allah'ın Resulü diyor ki güneş battıktan sonra Allah rahmeti ile yer yüzüne tecelli edecek tanyeli ağarıncaya kadar Allah (CC) yok mu benden rahmet isteyen diyecek. Bize düşen de bu geceyi değerlendirmektir. Çokça dua ve tövbe etmemiz aynı zamanda namaz kılmamız ve Kur'an-ı Kerim okumamız lazım. Bütün Müslüman Alemi'nin Berat gecesi mübarek olsun.