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Son dakika: Bursa Gemlik'te korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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Son dakika: Bursa Gemlik’te korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 15.14'te yaşanan depremin derinliği 10.86 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 15.14'te yaşanan depremin derinliği 10.86 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN İLK DETAYLARI

SON DEPREMLER

Bursa’da korkutan deprem! BURSA'DA KORKUTAN DEPREM!

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