Güneş’te X6.3 patlaması | Her şey bir anda kesilecek! Güneş patlama dereceleri: X6.3 nedir?

PATLAMALAR NEDEN İLETİŞİMİ KESİYOR?

Güneş patlamaları, Güneş'in yüzeyinde ani ve şiddetli bir enerji patlaması olarak tanımlanır. Bu patlamalar genellikle Güneş'in manyetik alanındaki değişikliklerle ilişkilidir. Patlamanın etkisi, Dünya'ya ulaşan güneş radyasyonunun miktarında artışa ve manyetik fırtınalara neden olabilir.

Manyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanında ani değişikliklere yol açar ve bu da yeryüzünde elektrik ve elektronik sistemlerde bozulmalara neden olabilir. Özellikle yüksek enlemlerde ve manyetik alanın zayıf olduğu kutup bölgelerinde, manyetik fırtınaların etkisi daha belirgindir.