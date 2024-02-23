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Ümraniye'de dehşet! 3 kişiyi katledip kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2024
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Ümraniye’de dehşet! 3 kişiyi katledip kaçtı

İstanbul Ümraniye'de bugün öğlen saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ve kızları Zeliha Güney ile Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre; Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney (31) Mine Güney (30) 'i silahla vurarak öldürdü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Suat Güney'in olaydan sonra kaçtığı öğrenilirken polisin çalışması sürüyor.

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