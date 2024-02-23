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Berat Kandili nedir, ne demek? Berat gecesinde ne oldu, önemi nedir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2024
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Berat Kandili nedir, ne demek? Berat gecesinde ne oldu, önemi nedir?

Şaban ayının 15. gecesi ihya edilen Berat Kandili, Müslümanlar için son derece kıymetli olan mübarek gecelerden biridir. Berat Gecesi, Yüce Allah'ın (CC) rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği, duaların kabul edildiği özel bir zaman dilimidir. Bu anlamlı geceyi değerlendirmek isteyen müminler, ellerini semaya açarak dualarını eksik etmezler, günahlarından tövbe ederler ve ibadetlerini yoğunlaştırarak bu kutsal zaman dilimini en verimli şekilde geçirmeye çalışırlar.

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olan Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü kutlanacak. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu özel gece, Müslümanlar için manevi bir temizlenme ve arınma fırsatı olarak kabul edilir. Berat Gecesi, 'temize çıkma' anlamı taşıyan bir ifadeyle, günahlardan arınma ve tövbe etme anlamına gelir. Bu mübarek geceyi ibadetlerle, dualarla ve tövbeyle geçirmek, manevi bir yükselişe vesile olabilir.

2024 Berat Kandili ne zaman? 2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat kandili nedir, ne demektir?

📍Her yıl Müslümanlarca Şaban ayının 15. gecesi olarak idrak edilen Berat Kandili, Üç Aylar içerisindeki üçüncü kandil ve Müslümanlar için Ramazan ayının habercisidir.

📍Türkçeleşmiş şekli berat olan berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğünün bulunmaması" gibi manalara gelir. Berat Kandili'nde Allah'ın (CC) sonsuz merhameti ve bağışlamasıyla kullarının günahlarını af edeceği düşüncesi hakimdir.

📍Peygamber Efendimizin (SAV), "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" dediği hadis kaynaklarında yer alır. (Tirmizî, "Savm", 39; İbn Mâce, "İkametü's-salât", 191)

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BERAT GECESİNİN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecenin ehemmiyetini şu şekilde açıklamıştır:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990)

Berat Kandili'nde ne olmuştur?

İslam âlimlerine göre bu gece Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan dünya semasına tek seferde indirilmiştir.

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına indirilmesine "inzal", Hz. Muhammed'e (SAV) yirmi üç yıllık bir zaman diliminde bölüm bölüm indirilmesine "tenzil" denir. Berat Kandili'nde inzal olayının gerçekleştiği düşünülür. Tenzil olayının başlangıcının ise Kadir Gecesi'ne denk geldiği düşünülür.

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Levh-i mahfuz nedir?

Kainattaki tüm olmuşların, olacakların, bütün anların ve bütün varlıkların, her şeyin yazılı bulunduğu ilâhî muhafaza levhasına "levh-i mahfuz" denir.

Berat Gecesi için Peygamber Efendimiz (SAV) şu hadisi buyurmuştur:

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"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur." (İbn Mâce, H. no: 1388)

*Bu hadis-i şerif bu gecenin ne denli önemli olduğuna dair bir delil olarak gösterilebilir.

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