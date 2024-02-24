Bugün kandil mi, yarın mı? 🌙 Berat Kandili bu hafta hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet Kandil tarihleri...
Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nin yaklaşmasıyla, müminlerin kandil günlerinin detaylarına olan ilgisi artmaya başladı. Şubat ayı içerisinde kutlanacak olan bu mübarek gece, Müslümanlar için önemli bir ibadet ve dualarla dolu bir zaman dilimi olacak. Bu kutsal gecenin yaklaşmasıyla, insanlar "bugün kandil mi, yarın kandil mi?" gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladılar.
Yarın kandil mi sorusu, İslam toplumunda kandil günlerinin önemi ve yaklaşan kutsal günlerin bilinciyle gündeme geliyor. Şubat ayının içerisinde kutlanacak olan Berat Kandili, Müslümanlar için özel bir anlam taşıyor. Bu mübarek günde duaların yoğunlaştığı, namazların kılındığı ve ibadetlerin arttığı bir zaman dilimi olacak. Müminler, bu önemli günde manevi hazırlıklarını yaparak Berat Kandili'ni en verimli şekilde geçirmeyi amaçlıyorlar. Peki yarın kandil mi? Berat Kandili ne zaman?
BUGÜN KANDİL Mİ?
Yarın yılın 3.kandili olan Berat Kandili idrak edilecek. Berat Kandili 24 Şubat 2024 tarihine denk geliyor.
KANDİL TARİHLERİ 2024
👉24 Şubat -2024 Cumartesi berat kandili
👉05 Nisan-2024 Cuma kadir gecesi
👉14 Eylül -2024 Cumartesi mevlid kandili
BERAT KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir.
Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir
Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.
Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
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