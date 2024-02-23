23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
ABONE OL
Diyarbakır’da TPAO’nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada; işçilerden İhsan Tunar hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Durumu haber alan Tunar'ın ailesi ise olay yerine giderken yolda trafik kazası geçirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA