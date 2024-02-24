Berat Kandili namazı kılınışı RESİMLİ ANLATIM | 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
Berat Kandili, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan özel bir gecedir. Bu kutsal geceyi değerlendirmek isteyenler, Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat sayısı gibi konuları araştırmaya başladılar. Bu yıl Berat Kandili, 24 Şubat Cumartesi gününe denk gelmektedir. İslam alemi için kandil günlerinde yapılan duaların, namazların, zikir ve tesbihlerin önemi büyüktür. Bu sebeple, kandil günü yaklaştıkça, 100 rekat ve 12 rekâtlık Berat Kandili namazının kılınışı ve rekat sayısı gibi detaylar merak konusu olmaktadır.
Berat Kandili, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olan kutsal bir gecedir. Bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü kutlanacak olan Berat Kandili Gecesi'nde, Müslümanlar ibadetlerini yerine getirerek manevi olarak güçlenmeyi amaçlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına indirildiği inancıyla anılan bu mübarek geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler, Berat Kandili namazının kılınışı ve rekat bilgisine yönelik araştırmalara hız vermiştir. Peki 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
BERAT KANDİLİ CUMARTESİ GÜNÜ İDRAK EDİLECEK
Berat Kandili, 12 Ocak'ta başlayan üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.
Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.
100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda (iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına, hayır namazına" diye niyet edilebilir.
Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.
Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatta 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.
BERAT KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Berat Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.
Nafile namaz nasıl kılınır?
📌 Nafile namaz, farz ve vacip olan namazlar eda edildikten sonra, onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilave ibadeti ifade eder.
📌 2 rekâtlık bir nafile namaz şu şekilde kılınabilir:
1. Rekât
🧎♂️"Niyet ettim Allah rızası için en nafile namaz kılmaya" denilerek niyet edilir.
🧎♂️"Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir.
🧎♂️Sübhaneke okunur.
🧎♂️Euzü besmele çekilir.
🧎♂️Fatiha suresi okunur.
🧎♂️Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
🧎♂️Allahu Ekber denilerek rükûya gidilir.
🧎♂️Rükûda üç defa "sübhane rabbiyel azim" denilir.
🧎♂️Rükûdan doğrulurken "semi allahulimen hamideh", doğrulunca "rabbena lekel hamd" denilir.
🧎♂️Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
🧎♂️Secdede üç defa, "sübhane rabbiyel ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "sübhane rabbiyel ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
2. Rekât
🧎♂️Besmele çekilir.
🧎♂️Fatiha suresi okunur.
🧎♂️Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
🧎♂️Allahu Ekber denilerek rükûya gidilir.
🧎♂️Rükûda üç defa "sübhane rabbiyel azim" denilir.
🧎♂️Rükûdan doğrulurken "semi allahulimen hamideh", doğrulunca "rabbena lekel hamd" denilir.
🧎♂️Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
🧎♂️Secdede üç defa, "sübhane rabbiyel ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir.
🧎♂️Üç defa "sübhane rabbiyel ala" denilir ve oturuşa geçilir.
🧎♂️Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.
🧎♂️"Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.
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- Berat Kandili namazı kılınışı RESİMLİ ANLATIM | 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
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